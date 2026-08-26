«Аль-Хиляль» хочет подписать Сарра

«Аль-Хиляль» интересуется нападающим «Кристал Пэлас» Исмаилой Сарром, сообщает Foot Mercato.

Саудовский клуб уже запросил информацию у английского клуба по 28-летнему сенегальцу, чтобы сделать официальное предложение. Также игроком интересуется «Галатасарай».

Действующий контракт игрока рассчитан до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сарр сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 2 голевые передачи. На ЧМ-2026 он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 4 играх.