Келлиман перешел из «Челси» в «Страсбур»

«Страсбур» на официальном сайте объявил о переходе из «Челси» полузащитника Омари Келлимана. 20-летний англичанин подписал контракт, рассчитанный до 2031 года.

Келлиман перешел в «Челси» из «Астон Виллы» в 2022 году. Однако за основную команду так и не дебютировал. В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Кардифф Сити», забив 11 голов и сделав 2 голевые передачи в 42 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,7 миллиона евро.