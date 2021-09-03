Роналду поблагодарил Кавани за номер 7 в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубника Эдинсона Кавани за то, что отдал португальцу номер 7. В четверг, 2 сентября, пресс-служба клуба объявила, что уругваец теперь будет играть под номером 21.

«Я не был уверен, смогу ли снова получить футболку с номером 7 в «МЮ». Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», — цитирует пресс-служба клуба Роналду.

Напомним, ранее Роналду под номером 7 уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 292 матчах он забил 118 мячей.