Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Роналду поблагодарил Кавани за номер 7 в «Манчестер Юнайтед»

02:46
Теги:

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поблагодарил одноклубника Эдинсона Кавани за то, что отдал португальцу номер 7. В четверг, 2 сентября, пресс-служба клуба объявила, что уругваец теперь будет играть под номером 21.

«Я не был уверен, смогу ли снова получить футболку с номером 7 в «МЮ». Поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо Эди за этот невероятный жест», — цитирует пресс-служба клуба Роналду.

Напомним, ранее Роналду под номером 7 уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В 292 матчах он забил 118 мячей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников
Зачет по блату. Чем Россия Карпина лучше сборной Черчесова?!
ЧМ-2022, отборочный турнир: Италия сыграла вничью с Болгарией. Результаты матчей 2 сентября
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд