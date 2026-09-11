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Нападающий Челси Жоао Педро стал лучшим игроком АПЛ в августе

Форварда «Челси» Жоао Педро признали лучшим игроком АПЛ в августе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Челси» Жоао Педро признан лучшим игроком месяца в АПЛ, сообщается на сайте лиги.

В августе 24-летний бразилец провел три матча в АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи. Жоао Педро признали лучшим игроком месяца впервые в карьере.

В голосовании форвард «Челси» опередил одноклубника Коула Палмера, Риккардо Калафьори («Арсенал»), Райана Шерки («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Мамаду Сангаре («Брентфорд»), Константиноса Цолакиса («Халл») и Йоана Висса («Ньюкасл»).

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ФК Челси
Жоао Педро («Челси»)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 7-2 9
3
 Халл Сити 4 2 2 0 5-2 8
4
 Челси 4 2 1 1 10-9 7
5
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
6
 Брентфорд 4 1 3 0 7-4 6
7
 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
8
 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
9
 Лидс 3 1 2 0 3-2 5
10
 Ньюкасл 3 1 2 0 6-4 5
11
 Нот. Форест 4 1 2 1 4-4 5
12
 МЮ 3 1 1 1 7-6 4
13
 Брайтон 3 1 1 1 8-5 4
14
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
15
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16
 Кр. Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17
 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18
 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
19
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
20
 Ковентри 3 0 0 3 0-5 0
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12.09 17:00 Астон Вилла – Нот. Форест 1 : 2
12.09 17:00 Борнмут – Брентфорд 2 : 2
12.09 17:00 Челси – Халл Сити 2 : 2
12.09 17:00 Кр. Пэлас – Ипсвич 2 : 3
12.09 17:00 Ливерпуль – Фулхэм 0 : 0
12.09 19:30 Тоттенхэм – Эвертон 0 : 0
12.09 22:00 Сандерленд – Арсенал 0 : 2
13.09 16:00 Ковентри – Брайтон - : -
13.09 18:30 МЮ – Ман. Сити - : -
14.09 22:00 Лидс – Ньюкасл - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 3
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 3
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 4 0 0
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