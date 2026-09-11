Форварда «Челси» Жоао Педро признали лучшим игроком АПЛ в августе
Нападающий «Челси» Жоао Педро признан лучшим игроком месяца в АПЛ, сообщается на сайте лиги.
В августе 24-летний бразилец провел три матча в АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи. Жоао Педро признали лучшим игроком месяца впервые в карьере.
В голосовании форвард «Челси» опередил одноклубника Коула Палмера, Риккардо Калафьори («Арсенал»), Райана Шерки («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Мамаду Сангаре («Брентфорд»), Константиноса Цолакиса («Халл») и Йоана Висса («Ньюкасл»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|
3
|Халл Сити
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|
4
|Челси
|4
|2
|1
|1
|10-9
|7
|
5
|Ливерпуль
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
6
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|7-4
|6
|
7
|Эвертон
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|
8
|Ипсвич
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|
9
|Лидс
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Ньюкасл
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|
11
|Нот. Форест
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|МЮ
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
13
|Брайтон
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|
14
|Сандерленд
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
15
|Борнмут
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Тоттенхэм
|4
|0
|2
|2
|0-5
|2
|
18
|Астон Вилла
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|
19
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
20
|Ковентри
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.09
|17:00
|Астон Вилла – Нот. Форест
|1 : 2
|12.09
|17:00
|Борнмут – Брентфорд
|2 : 2
|12.09
|17:00
|Челси – Халл Сити
|2 : 2
|12.09
|17:00
|Кр. Пэлас – Ипсвич
|2 : 3
|12.09
|17:00
|Ливерпуль – Фулхэм
|0 : 0
|12.09
|19:30
|Тоттенхэм – Эвертон
|0 : 0
|12.09
|22:00
|Сандерленд – Арсенал
|0 : 2
|13.09
|16:00
|Ковентри – Брайтон
|- : -
|13.09
|18:30
|МЮ – Ман. Сити
|- : -
|14.09
|22:00
|Лидс – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|3
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|4
|0
|0
Новости