Форварда «Челси» Жоао Педро признали лучшим игроком АПЛ в августе

Нападающий «Челси» Жоао Педро признан лучшим игроком месяца в АПЛ, сообщается на сайте лиги.

В августе 24-летний бразилец провел три матча в АПЛ, забил два гола и сделал две результативные передачи. Жоао Педро признали лучшим игроком месяца впервые в карьере.

В голосовании форвард «Челси» опередил одноклубника Коула Палмера, Риккардо Калафьори («Арсенал»), Райана Шерки («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеша («Манчестер Юнайтед»), Мамаду Сангаре («Брентфорд»), Константиноса Цолакиса («Халл») и Йоана Висса («Ньюкасл»).