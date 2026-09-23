«Арсенал» намерен подписать новый долгосрочный контракт с Райсом
«Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом, сообщает The Guardian.
По информации источника, лондонский клуб хочет сохранить англичанина на долгосрочной основе. Действующее соглашение Райса рассчитано еще на два года, при этом «Арсенал» имеет возможность продлить его еще на один сезон. Несмотря на это, руководство клуба намерено согласовать с игроком новые условия.
Райс выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. За это время 27-летний полузащитник провел 164 матча за лондонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 33 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|5
|0
|0
|13-5
|15
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
5
|Лидс
|5
|2
|3
|0
|7-3
|9
|
6
|Ливерпуль
|5
|2
|3
|0
|7-4
|9
|
7
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
8
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
9
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
10
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|МЮ
|5
|1
|2
|2
|8-8
|5
|
13
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
14
|Кристал Пэлас
|5
|1
|1
|3
|6-11
|4
|
15
|Сандерленд
|5
|1
|1
|3
|6-10
|4
|
16
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
17
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
18
|Борнмут
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|5
|0
|2
|3
|5-8
|2
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.10
|14:30
|Арсенал – Лидс
|- : -
|10.10
|17:00
|Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|10.10
|17:00
|Челси – Борнмут
|- : -
|10.10
|17:00
|Ипсвич – Фулхэм
|- : -
|10.10
|17:00
|Сандерленд – Брайтон
|- : -
|10.10
|19:30
|МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|11.10
|16:00
|Кристал Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|11.10
|16:00
|Халл Сити – Эвертон
|- : -
|11.10
|18:30
|Ливерпуль – Ман. Сити
|- : -
|12.10
|22:00
|Ковентри – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|5
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Паскаль Грос
Брайтон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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