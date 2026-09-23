«Арсенал» намерен подписать новый долгосрочный контракт с Райсом

«Арсенал» намерен продлить контракт с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонский клуб хочет сохранить англичанина на долгосрочной основе. Действующее соглашение Райса рассчитано еще на два года, при этом «Арсенал» имеет возможность продлить его еще на один сезон. Несмотря на это, руководство клуба намерено согласовать с игроком новые условия.

Райс выступает за «Арсенал» с лета 2023 года. За это время 27-летний полузащитник провел 164 матча за лондонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 33 результативные передачи.