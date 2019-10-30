На матче чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:1) присутствовал скаут «Ювентуса», сообщает Tuttosport. По информации источника, он просматривал троих игроков, входящих в сферу интересов туринцев.

Основной целью «Ювентуса» является полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен, чей контракт с «Тоттенхэмом» истекает следующим летом. Также туринцы присматриваются к одноклубнику датчанина Сон Хын Мину и вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху.