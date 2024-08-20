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Постекоглу — о состоянии Бентанкура: «Он разговаривает и находится в сознании»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу рассказал о состоянии полузащитника Родриго Бентанкура после матча 1-го тура АПЛ против «Лестера» (1:1).

Во втором тайме 27-летний уругваец столкнулся с соперником в игровом эпизоде. Полузащитник покинул поле на носилках и в кислородной маске.

«Насколько я понимаю, он разговаривает и находится в сознании, но,очевидно, я позволю медицинской бригаде заняться этим», — приводит слова Постекоглу официальный сайт клуба.

Бентанкур выступает за «Тоттенхэм» с 2021 года. В минувшем сезоне он забил гол и сделал результативную передачу в 25 матчах.

ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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