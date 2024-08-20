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Сегодня, 02:07

«Брайтон» подписал Рюттера из «Лидса» за рекордные 46 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Жоржиньо Рюттер.
Фото ФК «Брайтон»

Форвард «Лидса» Жоржиньо Рюттер подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2028 года. Стоимость трансфера составила 46,7 миллиона евро — это рекордная сумма для «Брайтона».

В минувшем сезоне Рюттер провел 51 матч, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лидс
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 0 : 2
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 1 : 1
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Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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