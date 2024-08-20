«Брайтон» подписал Рюттера из «Лидса» за рекордные 46 миллионов евро

Форвард «Лидса» Жоржиньо Рюттер подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2028 года. Стоимость трансфера составила 46,7 миллиона евро — это рекордная сумма для «Брайтона».

В минувшем сезоне Рюттер провел 51 матч, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.