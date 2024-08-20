«Брайтон» подписал Рюттера из «Лидса» за рекордные 46 миллионов евро
Форвард «Лидса» Жоржиньо Рюттер подписал контракт с «Брайтоном», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашение с 22-летним французом рассчитано до лета 2028 года. Стоимость трансфера составила 46,7 миллиона евро — это рекордная сумма для «Брайтона».
В минувшем сезоне Рюттер провел 51 матч, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|1 : 0
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|0 : 2
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|2 : 0
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|0 : 3
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|1 : 0
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|1 : 2
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|2 : 1
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|0 : 2
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
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