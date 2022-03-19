Полузащитник «Лестера» Тилеманс высказался о возможном уходе из клуба

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из клуба в летнее трансферное окно.

«Я стараюсь не думать о слухах и сосредоточиться на своей игре. Пока этот метод работает. Правда, меня впечатляет то, как много говорят о моем будущем. Чуть ли не каждый день мое имя связывают с очередным клубом.

Такое ощущение, что люди думают, что я обязательно уйду летом, хотя у меня есть еще год контракта с «Лестером». Я отлично чувствую себя в команде, мне нравится город, мои дети ходят в школу здесь. Мне все нравится, как в футбольном плане, так и в плане жизни в Лестере. Плюс, у нас очень амбициозная команда. Я спокоен насчет своего будущего. Мой контракт действует до 2023 года, но это не значит, что я точно уйду. Я еще не принял решение. Если нужно будет остаться еще на год, то я с удовольствием это сделаю. Клуб отлично ко мне относится, все очень профессионально.

Мои представители ведут переговоры с «Лестером». Это не значит, что я игнорирую клуб, летом я изучу все варианты и приму решение. Семья для меня — самое важное. Я не стану уезжать куда-то без уверенности в том, что семья буде счастлива в этом месте», — приводит Metro слова Тилеманса.

В сезоне-2021/22 Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бельгийца в 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и ряд других европейских топ-клубов.