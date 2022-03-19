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Полузащитник «Лестера» Тилеманс высказался о возможном уходе из клуба

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из клуба в летнее трансферное окно.

«Я стараюсь не думать о слухах и сосредоточиться на своей игре. Пока этот метод работает. Правда, меня впечатляет то, как много говорят о моем будущем. Чуть ли не каждый день мое имя связывают с очередным клубом.
Такое ощущение, что люди думают, что я обязательно уйду летом, хотя у меня есть еще год контракта с «Лестером». Я отлично чувствую себя в команде, мне нравится город, мои дети ходят в школу здесь. Мне все нравится, как в футбольном плане, так и в плане жизни в Лестере. Плюс, у нас очень амбициозная команда. Я спокоен насчет своего будущего. Мой контракт действует до 2023 года, но это не значит, что я точно уйду. Я еще не принял решение. Если нужно будет остаться еще на год, то я с удовольствием это сделаю. Клуб отлично ко мне относится, все очень профессионально.
Мои представители ведут переговоры с «Лестером». Это не значит, что я игнорирую клуб, летом я изучу все варианты и приму решение. Семья для меня — самое важное. Я не стану уезжать куда-то без уверенности в том, что семья буде счастлива в этом месте», — приводит Metro слова Тилеманса.

В сезоне-2021/22 Тилеманс забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи в 35 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего бельгийца в 55 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал» и ряд других европейских топ-клубов.

Источник: https://metro.co.uk/2022/03/18/youri-tielemans-speaks-out-on-future-over-manchester-united-transfer-links-16298667/

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24%

1.74

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19%

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ТБ 1.5

15%

1.33
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21%

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П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

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23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Юри Тилеманс
Футбол
ФК Лестер
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«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Олисе
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 27 16 3 8 43-31 51
5
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
6
 Тоттенхэм 28 15 3 10 44-35 48
7
 Вест Хэм 29 14 6 9 48-36 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 28 11 3 14 41-39 36
10
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
11
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
12
 Лестер 26 9 6 11 40-45 33
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 29 8 6 15 32-45 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
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18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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