«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» Олисе

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Майклу Олисе, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, «красные дьяволы» впечатлены игрой 20-летнего футболиста в этом сезоне и рассматривают возможность подписания игрока. В «МЮ» рассматривают Олисе как возможную замену Маркусу Рэшфорду, который может покинуть клуб.

В сезоне-2021/22 Олисе забил 4 гола и отдал 8 результативных передач в 25 матчах за «Кристал Пэлас». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.