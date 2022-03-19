Криштиану Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», если Рангник покинет пост главного тренера

Форвард Криштиану Роналду готов играть за «Манчестер Юнайтед» до конца контракта. Он не намерен покидать клуб летом, сообщает The Telegraph.

У 37-летнего португальца сложились непростые отношения с главным тренером Ральфом Рангником. Но футболист знает, что немецкий специалист в следующем сезоне не будет работать с командой, так что не собирается требовать трансфера.

Португалец уверен, что усиление состава команды и правильный выбор нового главного тренера позволит клубу вести борьбу за победу в АПЛ и Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.