Полузащитник «Лестера» Мэддисон выложил видео из раздевалки после победы в Кубке Англии

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон опубликовал в Twitter видео из раздевалки после победы над «Челси» (1:0) в Кубке Англии. В ролике запечатлены эмоции команды.

Команда завоевала трофей впервые в своей истории. Единственный мяч на 63-й минуте забил полузащитник Юри Тилеманс.

«Лестер» стал 44-м клубом за историю Кубка Англии, который завоевал трофей. Для команды это пятый финал Кубка, во всех предыдущих случаях «лисы» потерпели поражение.