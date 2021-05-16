Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Полузащитник «Лестера» Тилеманс поделился эмоциями от победы в Кубке Англии

09:16
Теги:

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в Кубке Англии. Бельгиец на 63-й минуте забил победный гол.

«Здорово, потрясающе! Рад забить гол, который помог команде выиграть матч. Это была действительно напряженная игра, и я забил в финале, но какой это был мяч! Очень рад за команду и болельщиков.

Сегодня получил текстовое сообщение, где говорилось, что я должен целиться в верхний угол. Сделал это и очень счастлив!» – приводит слова Тилеманса BBC.

«Лестер» стал 44-м клубом за историю турнира, который завоевал трофей. Для команды это пятый финал Кубка, во всех предыдущих случаях «лисы» потерпели поражение.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/55503216

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Чудо из Бронкса. Оливейра — новый король легкого веса, Фергюсон больше не топ
Военный конфликт в Израиле
Голая дочь Толкалиной в рваных коготках — фото
Евросоюз отреагировал на утверждение РФ списка недружественных стран

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд