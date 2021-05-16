Полузащитник «Лестера» Тилеманс поделился эмоциями от победы в Кубке Англии

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в Кубке Англии. Бельгиец на 63-й минуте забил победный гол.

«Здорово, потрясающе! Рад забить гол, который помог команде выиграть матч. Это была действительно напряженная игра, и я забил в финале, но какой это был мяч! Очень рад за команду и болельщиков.

Сегодня получил текстовое сообщение, где говорилось, что я должен целиться в верхний угол. Сделал это и очень счастлив!» – приводит слова Тилеманса BBC.

«Лестер» стал 44-м клубом за историю турнира, который завоевал трофей. Для команды это пятый финал Кубка, во всех предыдущих случаях «лисы» потерпели поражение.