«Ньюкасл» переиграл «Вулверхэмптон» и одержал 9-ю победу подряд
«Ньюкасл» крупно выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0. Для «сорок» это девятая победа подряд во всех турнирах.
Шведский форвард Александер Исак оформил дубль, а также сделал голевую передачу на Энтони Гордона.
«Ньюкасл» набрал 38 очков и занимает 4-е место турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет на 18-й строчке — 16 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|14
|5
|1
|48-20
|47
|
2
|Арсенал
|21
|12
|7
|2
|41-19
|43
|
3
|Нот. Форест
|21
|12
|5
|4
|30-20
|41
|
4
|Ньюкасл
|21
|11
|5
|5
|37-22
|38
|
5
|Челси
|21
|10
|7
|4
|41-26
|37
|
6
|Ман. Сити
|21
|10
|5
|6
|38-29
|35
|
7
|Астон Вилла
|21
|10
|5
|6
|31-32
|35
|
8
|Борнмут
|21
|9
|7
|5
|32-25
|34
|
9
|Фулхэм
|21
|7
|9
|5
|32-30
|30
|
10
|Брентфорд
|21
|8
|4
|9
|40-37
|28
|
11
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
12
|Вест Хэм
|21
|7
|5
|9
|27-41
|26
|
13
|Тоттенхэм
|21
|7
|3
|11
|43-32
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|23-28
|24
|
15
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
16
|Эвертон
|20
|3
|8
|9
|15-26
|17
|
17
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
18
|Вулверхэмптон
|21
|4
|4
|13
|31-48
|16
|
19
|Лестер
|21
|3
|5
|13
|23-46
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|2 : 2
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|3 : 2
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 2
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|1 : 1
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|0 : 1
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|0 : 2
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|3 : 0
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|2 : 1
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|17
|1
|5
Новости