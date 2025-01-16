«Ньюкасл» переиграл «Вулверхэмптон» и одержал 9-ю победу подряд

«Ньюкасл» крупно выиграл у «Вулверхэмптона» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:0. Для «сорок» это девятая победа подряд во всех турнирах.

Шведский форвард Александер Исак оформил дубль, а также сделал голевую передачу на Энтони Гордона.

«Ньюкасл» набрал 38 очков и занимает 4-е место турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет на 18-й строчке — 16 очков.