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Сегодня, 21:30

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в чемпионате Англии 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Букайо Сака (ФК «Арсенал»).
Фото Global Look Press

«Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 21-го тура чемпионата Англии в среду, 15 января. Игра состоится на стадионе «Сент-Джеймсский парк» в Ньюкасле (Англия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Арсенал» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Лондонская команда набрала 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Тоттенхэмский клуб с 24 баллами располагается на 13-й строчке премьер-лиги.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
15 янв, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Тоттенхэм

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Ньюкасл» — «Вулверхэмптон»: смотреть онлайн-трансляцию матча АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
3
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
4
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
10
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
11
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
12
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
13
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
14
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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36 тур
37 тур
38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 14
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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