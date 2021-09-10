Клопп о запрете ФИФА для бразильских футболистов: «Больше всего от этого пострадают сами игроки»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, что ФИФА запретила ряду бразильских футболистов играть до 14 сентября из-за отказа клубов отпускать их в сборные.
«Пока я не знаю, смогут ли Алиссон и Фабиньо сыграть с «Лидсом». Фирмино точно не появится, потому что у него травма. Сейчас сложилась действительно щекотливая ситуация и для клуба, и для игроков. Клубы хотели отпустить игроков, но это было невозможно. Больше всего от запрета пострадают футболисты, потому что они не смогут делать то, что любят — играть. Ранее были исключения, но здесь решение не найдено», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.
Klopp: «The real punishment would be for the players. They wouldn't be able to do what they love to do — play. Footballers previously have had exemptions but there was no solution. We get tested 3 times a week.»— James Pearce (@JamesPearceLFC) September 10, 2021
Ранее стало известно, что ФИФА запретила играть до 14 сентября восьми бразильцам из АПЛ, которые не поехали в сборную на игры отборочного турнира ЧМ-2022. Среди этих футболистов трое представителей «Ливерпуля» — вратарь Алиссон, полузащитник Фабиньо и нападающий Роберто Фирмино.
Также ФИФА запретила принимать участие в матчах двум игрокам «Зенита», Малкому и Клаудиньо.
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