«Ноттингем Форест» дома проиграл «Брентфорду» в АПЛ

«Ноттингем Форест» на своем поле уступил «Брентфорду» в 34-м туре АПЛ — 0:2.

Счет на 44-й минуте открыл форвард гостей Кевин Шаде. На 70-й минуте преимущество «Брентфорда» удвоил Йоан Висса.

«Ноттингем Форест» (60 очков) упустил возможность обойти «Челси» (60) и остается на шестом месте в АПЛ. «Брентфорд» (49) идет 11-м в турнирной таблице.