2 мая, 07:23

«Манчестер Юнайтед» может подписать Та из «Байера»

Сергей Разин
корреспондент

Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 29-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее защитник объявил об уходе из леверкузенского клуба по окончании сезона.

В текущем сезоне Та провел 46 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Джонатан Та
ФК Байер
ФК Манчестер Юнайтед
  • Saypin

    а Ту не хотят?

    02.05.2025

  • arno11

    Я просто не понимаю, почему в европейских Топ-Клубах такой переполох из-за Та. Он конечно хороший футболист, но не того уровня, чтобы на трансферном рынке из-за него возник такой ажиотаж.

    02.05.2025

    Гвардиола надеется, что получивший травму Холанн еще сыграет в этом сезоне
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

