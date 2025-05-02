«Манчестер Юнайтед» может подписать Та из «Байера»

Защитник «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, на 29-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед». Ранее защитник объявил об уходе из леверкузенского клуба по окончании сезона.

В текущем сезоне Та провел 46 матчей, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.