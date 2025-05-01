АПЛ назвала претендентов на приз лучшего игрока апреля
АПЛ объявила список кандидатов на приз лучшему игроку месяца в апреле.
В число претендентов вошли Раян Аит-Нури («Вулверхэмптон», 1 гол и 2 ассиста), Харви Барнс («Ньюкасл», 4 гола и 2 ассиста), Алексис Макаллистер («Ливерпуль», 2 гола и 1 ассист), Джейкоб Мерфи («Ньюкасл», 3 гола и 3 ассиста), Морган Роджерс («Астон Вилла», 1 гол и 4 ассиста), Райан Сессеньон («Фулхэм», 2 гола и 2 ассиста) и Йорген Ларсен («Вулверхэмптон», 4 гола).
Победитель будет определен 5 мая путем голосования болельщиков и экспертов.
В марте лучшим игроком АПЛ был признан Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»).
Новости