«Ньюкасл» стал вторым по набранным очкам в АПЛ в 2022 году

Портал Transfermarkt составил таблицу лидеров АПЛ по набранным очкам в 2022 году.

На первом месте расположился «Ливерпуль», набравший 35 очков в 13 матчах, не потерпев ни одного поражения. На второй строчке с 29 очками в 14 матчах — «Ньюкасл». «Сороки» опередили «Манчестер Сити» (27 очков в 13 матчах) и «Тоттенхэм» (27 в 15).

«Челси» в 2022 году набрал 20 очков в 11 матчах и расположился на девятой строчке. Замкнул топ-10 «Брентфорд», у которого 19 очков в 15 играх.

«Ньюкасл» после 33 матчей занимает 10-е место в чемпионате Англии, имея в активе 40 очков.