«Ливерпуль» продлит контракт с Адрианом

«Ливерпуль» планирует продлить контракт с вратарем Адрианом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, мерсисайдцы практически согласовали условия нового соглашения с 34-летним испанцем, срок которого будет рассчитан до конца июня 2022 года. В клубе считают, что голкипер сможет справиться с ролью сменщика Алиссона в следующем сезоне.

В сезоне-2020/21 Адриан провел 6 матчей за «Ливерпуль», 3 из которых — на ноль. Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2021 года.