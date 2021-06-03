«Ливерпуль» продлит контракт с Адрианом
13:48
«Ливерпуль» планирует продлить контракт с вратарем Адрианом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, мерсисайдцы практически согласовали условия нового соглашения с 34-летним испанцем, срок которого будет рассчитан до конца июня 2022 года. В клубе считают, что голкипер сможет справиться с ролью сменщика Алиссона в следующем сезоне.
В сезоне-2020/21 Адриан провел 6 матчей за «Ливерпуль», 3 из которых — на ноль. Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9646203/Liverpool-goalkeeper-Adrian-ready-extend-stay-year-Alisson.html
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