Форвард «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» интересуется нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силвой, сообщает Bild.

По информации источника, «горожане» рассматривают 25-летнего португальца в качестве одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. Сообщается, что на форварда также претендует мадридский «Атлетико».

В сезоне-2020/21 Силва провел 34 матча за «Айнтрахт», на его счету 29 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.