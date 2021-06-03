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Форвард «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

16:11
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«Манчестер Сити» интересуется нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Андре Силвой, сообщает Bild.

По информации источника, «горожане» рассматривают 25-летнего португальца в качестве одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. Сообщается, что на форварда также претендует мадридский «Атлетико».

В сезоне-2020/21 Силва провел 34 матча за «Айнтрахт», на его счету 29 голов и 10 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bundesliga/eintracht-frankfurt-diesen-star-hat-pep-guardiola-fuer-manchester-city-im-visier-76593460.sport.html

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