«Ливерпуль» не оставляет попыток подписать Вернера

«Ливерпуль» все еще может перехватить нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера у «Челси», сообщает Goal.com со ссылкой на The Express.

По информации источника, мерсисайдцы намерены сделать предложение в 60 миллионов евро — именно такая сумма прописана у 24-летнего немца в контракте в пункте об отступных. Сообщается, что «Ливерпуль» не хочет позволить «Челси» приобрести форварда, в связи с этим клуб намерен предложить Вернеру более выгодные условия, чем «синие». Ранее сообщалось, что «Челси» предлагает игроку контракт в 10 миллионов евро в год и дополнительными бонусами длительностью до конца июня 2025 года.

На счету Вернера 31 гол и 12 результативных передач в 40 матчах за «Лейпциг» в сезоне-2019/20.