«Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в АПЛ

«Ливерпуль» на выезде уступил «Кристал Пэлас» в матче 6-го тура АПЛ — 1:2.

Счет на 9-й минуте открыл форвард хозяев Исмаила Сарр. «Ливерпуль» сумел отыграться на 87-й минуте, отличился Федерико Кьеза. Победный гол лондонцев в концовке забил Эдди Нкетиа.

«Ливерпуль» (15 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в АПЛ. «Кристал Пэлас» (12) стал вторым в турнирной таблице.