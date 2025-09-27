«Челси» вдесятером уступил «Брайтону» в АПЛ

«Челси» дома проиграл «Брайтону» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:3.

У хозяев на 24-й минуте гол забил Энцо Фернандес. У гостей отметились Данни Уэлбек (дубль) и Максим де Кейпер.

«Синие» с 53-й минуты играли вдесятером после удаления Трево Чалобы.

«Челси» с 8 очками располагается на 7-й строчке в таблице АПЛ, «Брайтон» с 8 очками — на 10-м месте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 6-й тур.

27 сентября, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)

В параллельном матче «Лидс» и «Борнмут» сыграли вничью — 2:2.