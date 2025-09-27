Слот — о поражении «Ливерпуля»: «Первый тайм не соответствовал нашим стандартам. Они могли вести со счетом 3:0 или 4:0»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот подвел итоги матча против «Кристал Пэлас» (1:2) в 6-м туре АПЛ.

«Кристал Пэлас» заслужил победу. В первом тайме они были намного лучше нас, могли вести со счетом 3:0 или 4:0. Во втором тайме мы были сильнее, имели несколько хороших моментов, которые не реализовали. То, как мы играли в первом тайме, не соответствует нашим стандартам, мы должны играть лучше», — цитирует Слота BBC.

«Ливерпуль» (15 очков) впервые потерял очки в текущем сезоне и продолжает лидировать в АПЛ. «Кристал Пэлас» (12) стал вторым в турнирной таблице.