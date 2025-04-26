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«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» и вышел в финал Кубка Англии

Алина Савинова
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26 апреля. «Кристал Пэлас» обыграл «Астон Виллу» в 1/2 финала Кубка Англии (3:0).
Фото Reuters

«Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Счет на 31-й минуте матча открыл Эберечи Эзе. На 58-й минуте Исмаила Сарр увеличил преимущество «орлов», а в добавленное время сенегалец оформил дубль и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета не смог реализовать пенальти.

«Кристал Пэлас» стал первым финалистом Кубка Англии. За трофей команда поборется с победителем матча между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье, 27 апреля.

Англия. Кубок. 1/2 финала.
26 апреля, 19:15. Wembley (Лондон)
Кристал Пэлас
3:0
Астон Вилла

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Кристал Пэлас
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1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ньюкасл 34 19 5 10 65-44 62
4
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
5
 Челси 34 17 9 8 59-40 60
6
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Фулхэм 34 14 9 11 50-46 51
9
 Брайтон 34 13 12 9 56-55 51
10
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Вулверхэмптон 34 12 5 17 51-61 41
14
 Эвертон 34 8 14 12 34-41 38
15
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 34 9 9 16 39-58 36
18
 Ипсвич 34 4 9 21 33-74 21
19
 Лестер 34 4 6 24 27-76 18
20
 Саутгемптон 34 2 5 27 25-80 11
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