«Кристал Пэлас» разгромил «Астон Виллу» и вышел в финал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» в полуфинале Кубка Англии — 3:0. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Счет на 31-й минуте матча открыл Эберечи Эзе. На 58-й минуте Исмаила Сарр увеличил преимущество «орлов», а в добавленное время сенегалец оформил дубль и довел счет до разгромного.

В начале второго тайма нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета не смог реализовать пенальти.

«Кристал Пэлас» стал первым финалистом Кубка Англии. За трофей команда поборется с победителем матча между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити», которые сыграют в воскресенье, 27 апреля.