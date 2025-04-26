«Рексхэм» Райана Рейнольдса вышел в чемпионшип

Футбольный клуб «Рексхэм», совладельцем которого является актер Райан Рейнольдс, вышел в чемпионшип.

Команда обыграла «Чарльтон» в матче 45-го тура английской лиги 1 — 3:0. Благодаря этой победе «Рексхэм» гарантировал себе второе место и выход в дивизион выше по итогам сезона.

Рейнольдс вместе с еще одним актером Робом Макэлхенни стали совладельцами английского клуба в 2020 году. На тот момент «Рексхэм» выступал в пятой по силе английской лиге.