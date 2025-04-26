«Ипсвич» вылетел из АПЛ
«Ипсвич» стал последней командой, которая покинет АПЛ после этого сезона.
В матче 34-го тура «Ипсвич» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:3). За четыре тура до конца чемпионата команда Кирана Маккенны с 21 очком занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной зоны на 15 очков.
«Испвич» вышел в АПЛ в минувшем сезоне. Команда покинет высший дивизион год спустя. Ранее из АПЛ вылетели «Саутгемптон» и «Лестер».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ньюкасл
|34
|19
|5
|10
|65-44
|62
|
4
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
5
|Челси
|34
|17
|9
|8
|59-40
|60
|
6
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Фулхэм
|34
|14
|9
|11
|50-46
|51
|
9
|Брайтон
|34
|13
|12
|9
|56-55
|51
|
10
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Вулверхэмптон
|34
|12
|5
|17
|51-61
|41
|
14
|Эвертон
|34
|8
|14
|12
|34-41
|38
|
15
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|34
|9
|9
|16
|39-58
|36
|
18
|Ипсвич
|34
|4
|9
|21
|33-74
|21
|
19
|Лестер
|34
|4
|6
|24
|27-76
|18
|
20
|Саутгемптон
|34
|2
|5
|27
|25-80
|11
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|1 : 0
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|3 : 2
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|3 : 0
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|1 : 2
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|3 : 0
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|16
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2
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