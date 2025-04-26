«Ипсвич» вылетел из АПЛ

«Ипсвич» стал последней командой, которая покинет АПЛ после этого сезона.

В матче 34-го тура «Ипсвич» на выезде уступил «Ньюкаслу» (0:3). За четыре тура до конца чемпионата команда Кирана Маккенны с 21 очком занимает 18-е место в турнирной таблице, отставая от спасительной зоны на 15 очков.

«Испвич» вышел в АПЛ в минувшем сезоне. Команда покинет высший дивизион год спустя. Ранее из АПЛ вылетели «Саутгемптон» и «Лестер».