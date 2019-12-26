Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал преступлением расписание матчей на «боксинг-дэй». Хотя он согласен с Хосепом Гвардьолой в том, что «красным» повезло больше, чем «Манчестер Сити».

Ранее испанский специалист открыто критиковал календарь, который дает «Ливерпулю» дополнительные 24 часа перерыва между матчами против «Лестера» и «Вулверхэмптона». Действующич чемпионам придется в пятницу сыграть с «Вулверхэмптоном», а в воскресенье — с «Шеффилд Юнайтед». Между играми будет менее чем 48 часов.

— Ни у одного из тренеров нет проблем с играми в «боксинг-дэй», но матчи 26-го и 28-го — это преступление, — цитирует The Times Клоппа. — «Ливерпуль» играет 26-го и 29-го, и это похоже на праздник.