Клопп рассказал про разговор с Гвардьолой после финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что после финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0) ему позвонил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола.

– Врач Ли Нобс подошел и дал мне свой телефон, – цитирует Клоппа goal.com. – На экране было написано "Пеп". Я подумал, что это мой Пеп – Пеп Линдерс!

Подумал: "Хорошо, но это странно". Однако когда начал говорить, понял, что это другой Пеп. Мы были очень уважительны друг к другу. Я не знаю, кто кому звонил, но Ли работал с ним в "МанСити".

Это был крутой момент. Мы говорили о том, каким хорошим получился сезон, шутили. Мы оба явно были в хорошем настроении.