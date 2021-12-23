«Арсенал» хочет усилиться защитником «Барселоны» Дестом
12:38
«Арсенал» интересуется защитником «Барселоны» Серджино Дестом, сообщает Marca.
По информации источника, каталонцы готовы расстаться с 21-летним американцем в случае, если получат предложение в размере от 30 до 35 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Дест провел 16 матчей за «Барселону», на его счету 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что к игроку также проявляет интерес «Бавария».
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/22/61c3378646163f926d8b460d.html
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