Клопп: «Еще в ноябре сказал руководству «Ливерпуля», что ухожу. У меня заканчиваются силы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение покинуть клуб.

«Я еще в ноябре сказал руководству клуба, что ухожу в конце сезона. У меня заканчиваются силы, это правда. Мне нравится абсолютно все в клубе, но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

56-летний немец 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в обращении к болельщикам команды. Вместе с немецким специалистом «Ливерпуль» покинут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

После 21 тура АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.