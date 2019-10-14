Известный певец Элтон Джон отметил, что продолжает болеть за «Уотфорд», несмотря ни на что. Хотя, по его словам, поражение со счетом 0:8 от «Манчестер Сити» было для него сильным ударом.

— Мой отец взял меня на матч «Уотфорда», когда мне было 6-7 лет. Это наша местная команжа, — цитирует Элтона Джона ESPN. — Я сразу влюбился в футбол и команду. Нельзя отворачиваться от команды, даже если она плохо играет.

Недавно «Уотфорд» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:8. Я хотел забраться в нору и умереть! Но я не могу начать болеть за другую команду. «Уотфорд» — мой родной клуб,и я этому рад.

Я никогда не думал, что стану владельцем или директором клуба. Но «Уотфорд» спас меня. Работа с командой позволила мне сохранить связь с тем местом, откуда я сам. Поэтому я всегда им буду благодарен, если не считать того поражения 0:8.