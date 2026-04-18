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18 апреля, 04:04

Гвардиола: «Я многому учусь у «Арсенала», многим вещам»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» отметил, что многому учится у «канониров».

«Люди очень требовательны: СМИ, болельщики, все. Мне нравится наблюдать за «Арсеналом». Я многому учусь у них, многим вещам. Они хотят победить, а «Сити» борется с одним действительно очень важным аспектом — 22 года без чемпионства в АПЛ. В этом аспекте мы не можем бороться. У них есть нечто, что делает их уникальными», — приводит BBC слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ — 64 очка в 31 матче. У лидирующего «Арсенала» 70 очков в 32 играх.

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» пройдет в воскресенье, 19 апреля. Начало игры — 18:30 по московскому времени.

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Хосеп Гвардиола
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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