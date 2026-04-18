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18 апреля, 00:23

«Ковентри» под руководством Лэмпарда спустя 25 лет вернулся в АПЛ

Алина Савинова

«Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, гарантировал себе выход в АПЛ на сезон-2026/27.

В пятницу, 17 апреля, небесно-голубые сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа и обеспечили себе место в топ-2 по итогам сезона. У команды 86 очков за три тура до финиша.

В последний раз «Ковентри» выступал в чемпионате Англии в сезоне-2000/01. С тех пор команда опускалась не только в третью, но и четвертую лигу страны.

Лэмпард стал главным тренером «Ковентри» в 2024 году. Ранее он работал в «Челси», «Эвертоне» и «Дерби Каунти».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур.
17 апреля, 00:00. Ewood Park (Блэкберн)
Блэкберн Роверс
1:1
Ковентри

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Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Ковентри Сити
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
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23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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