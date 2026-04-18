«Ковентри» под руководством Лэмпарда спустя 25 лет вернулся в АПЛ

«Ковентри», который возглавляет Фрэнк Лэмпард, гарантировал себе выход в АПЛ на сезон-2026/27.

В пятницу, 17 апреля, небесно-голубые сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1) в 43-м туре Чемпионшипа и обеспечили себе место в топ-2 по итогам сезона. У команды 86 очков за три тура до финиша.

В последний раз «Ковентри» выступал в чемпионате Англии в сезоне-2000/01. С тех пор команда опускалась не только в третью, но и четвертую лигу страны.

Лэмпард стал главным тренером «Ковентри» в 2024 году. Ранее он работал в «Челси», «Эвертоне» и «Дерби Каунти».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 43-й тур.

17 апреля, 00:00. Ewood Park (Блэкберн)

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