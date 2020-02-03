Гвардьола отказался критиковать игроков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола объяснил, почему он заперся с игроками в раздевалке на 45 минут после поражения со счетом 0:2 от «Тоттенхэма» в матче 25-го тура чемпионата Англии. После матча Гвардьола долго не выходил к прессе, устроив разбор в раздевалке, однако испанский специалист отказался критиковать подопечных на публику.

— Я никогда не буду этого делать, да и за что? За их игру? Я разговаривал со своим штабом, своей женой и некоторыми из своих игроков. Учитывая игру, было бы огромной ошибкой говорить им, что они были плохи, — цитирует тренера The Telegraph.

Подобное уже случалось с нами. Мы хорошо играем, но проигрываем матч. И вот это случилось снова.

Соперник имел два момента и забили два гола. Мне не нужно говорить слишком много слов по поводу игры, но в этом виде спорта все решает то, сколько голов ты забил и сколько ты пропустил.

После 25 туров чемпионата Англии-2019/20 «Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 73 очками, ближайший преследователь, «Манчестер Сити», набрал лишь 51 очко.