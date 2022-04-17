«Предвкушаем нашу месть». Лофтус-Чик о финале Кубка Англии против «Ливерпуля»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик заявил, что его команда предвкушает возможность для мести в финале Кубка Англии против «Ливерпуля».

В памяти игроков «Челси» еще свежи воспоминания о поражении от «красных» в серии пенальти в финале Кубка английской лииги в феврале.

«Мы видели вчерашний матч, и за нами должок. Думаю, мы великолепно сыграли тот финал. Игра могла повернуть в любую сторону. Мы помним о том финале и предвкушаем нашу месть», — цитирует игрока The Guardian.

«Челси» вышел в финал Кубка Англии в пятый раз за последние шесть лет, за данный период клубу удалось победить только в сезоне-2017/18, эта победа стала восьмой в истории команды.