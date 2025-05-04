Аморим: «МЮ» неплохо контролировал игру, но вбрасывания и стандарты «Брентфорда» стали для нас проблемой»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим объяснил поражение от «Брентфорда» (3:4) в матче 35-го тура АПЛ.

«Красные дьяволы» продлили серию без побед в чемпионате Англии до шести игр.

«Мы хорошо вошли в игру, довольно неплохо ее контролировали, но их вбрасывания и стандарты стали для нас проблемой. Но в этом нет ничего необычного, учитывая, что у нас не было столько высокорослых футболистов. Мы пытались отыграться и были близки [к ничьей], пытались додавить их, но в итоге проиграли», — цитирует Аморима Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» с 39 очками остается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре команда Аморима примет на своем поле «Вест Хэм». Матч состоится 11 мая.