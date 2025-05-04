«Ливерпуль» уступил «Челси» в первом матче после победы в АПЛ

«Челси» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.

У хозяев забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Джарелл Куанса. Единственный гол «Ливерпуля» на счету Вирджила ван Дейка.

Матч против «Челси» стал для «Ливерпуля» первым в статусе чемпиона Англии-2024/25. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 82 очками.

«Челси» занимает пятое место с 63 очками.