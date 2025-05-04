Футбол
4 мая, 20:25

«Ливерпуль» уступил «Челси» в первом матче после победы в АПЛ

Педру Нету и Энцо Фернандес празднуют гол в ворота «Ливерпуля».
Фото Reuters

«Челси» дома обыграл «Ливерпуль» в матче 35-го тура АПЛ — 3:1.

У хозяев забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Джарелл Куанса. Единственный гол «Ливерпуля» на счету Вирджила ван Дейка.

Матч против «Челси» стал для «Ливерпуля» первым в статусе чемпиона Англии-2024/25. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 82 очками.

«Челси» занимает пятое место с 63 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.
04 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:1
Ливерпуль

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • serkonol

    у меня тоже возник вопрос. по салаху всё понятно, ему очень нужны 2 голевые для статы. келлехер вроде хочет уйти, вероятно, слот решил, что пусть сидит на скамейке. ван дейк капитан, возможно, слот подумал, что голландец сможет управлять командой. но я бы ван дейка оставил на скамейке для отдыха, а вдруг ещё травма...

    05.05.2025

  • Солёный

    Только зачем он Салаха, Алиссона и ван Дейка выпустил - старичкам бы дал отдыха.

    05.05.2025

  • serkonol

    слота ещё сильнее зауважал. как чётко и быстро в начале сезона, он смог разделить футболистов на основных и запасных. на мой взгляд, вчера резерв мог бы попытаться себя проявить. а так и остануться запасными, посмотрим на летние трансферы.

    05.05.2025

  • arno11

    Было видно, что вышли не играть, а погулять. Но заслужили конечно, могут позволить себе расслабиться.

    04.05.2025

  • serkonol

    посмотрел первый тайм, ливерпуль играл полуторным составом, скучно.

    04.05.2025

