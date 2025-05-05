Мареска — о победе над «Ливерпулем»: «Челси» не планировал игру с глубокой обороной»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (3:1).

«Причина, по которой весь тренерский штаб был так рад в том, что на этом этапе нужно выигрывать все матчи. «Ливерпуль» снова показал, почему они выиграли АПЛ. Скажу честно, что мы не планировали игру с глубокой обороной, а думали играть с высоким прессингом, как мы всегда делаем. Но иногда соперник настолько хорош, что приходится глубоко обороняться и адаптироваться, а игроки очень хорошо с этим справляются», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

Матч против «Челси» стал для «Ливерпуля» первым в статусе чемпиона Англии-2024/25. Мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу с 82 очками.

«Челси» занимает пятое место с 63 очками.