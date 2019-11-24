Главный тренер «Эвертона» провел встречу с руководством клуба

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва провел встречу с руководством клуба после поражения в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (0:2), сообщает The Telegraph.

Cразу после матча Марку Силва переговорил с хозяином клуба Фархадом Мошири и директорами «Эвертона», которые теперь должны принять решение относительно его будущего.

«Эвертон» проиграл шесть из девяти последних матчей в английской премьер-лиге, а в следующих девяти встречах «ирискам» предстоит сразиться с «Ливерпулем», «Лестером» (дважды), «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

Команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков.

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