«Фулхэм» не станет увольнять Паркера, несмотря на вылет команды из АПЛ

«Фулхэм» не станет увольнять Скотта Паркера с поста главного тренера, несмотря на вылет команды из АПЛ, сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «дачников» доверяет 40-летнему специалисту и готово выделить ему средства для работы на трансферном рынке в межсезонье. Целью клуба является возвращение в премьер-лигу по итогам сезона-2021/22.

«Фулхэм» с 27 очками занимает 18-е место в турнирной таблице, после поражения от «Бернли» (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии клуб потерял шансы остаться в АПЛ.