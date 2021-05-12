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Лено заявил о желании остаться в «Арсенале»

07:25
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено заявил, что хочет продолжить выступать за «канониров».

«Нехорошо жалеть себя, но нам нужно двигаться вперед, несмотря на неудачный сезон, и постараться изменить все к лучшему как можно скорее. Я все еще счастлив в «Арсенале». Это большой клуб в АПЛ, большое имя по мировым меркам. Никто в раздевалке не говорит, что хочет уйти. У нас хорошая атмосфера в клубе. Да, сезон был непростым, но так бывает в футболе», — приводит Sky Sports слова Лено.

Лено перешел в «Арсенал» летом 2018 года. 4 мая сообщалось, что лондонский клуб может продать 29-летнего немца.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11670/12303679/bernd-leno-arsenal-goalkeeper-says-he-wants-to-stay-and-no-team-mates-want-to-leave

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