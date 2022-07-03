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Сегодня, 13:35

«Фулхэм» договорился со «Спортингом» о покупке Пальиньи за 23 миллиона евро

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Фулхэм» договорился с лиссабонским «Спортингом» о покупке полузащитника Жоау Пальиньи за 23 миллиона евро, утверждает Sky Sports.

По данным источника, сделка пройдет быстро, и 26-летний игрок станет первым летним приобретением главного тренера команды Марку Силвы.

Пальинья в минувшем сезоне сыграл 39 матчей за «Спортинг» во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.skysports.com/football/live-blog/11095/12476234/transfer-centre-live-jesus-phillips-and-raphinha-latest?postid=4111375#liveblog-body
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