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Сегодня, 13:10

«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Фулхэма» Карвалью

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Фулхэма» Фабиу Карвалью.

19-летний португалец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt.com, «Ливерпуль» заплатил за футболиста 5,9 миллиона евро.

Игрок будет выступать за мерсисайдцев под 28-м номером.

Карвалью находился в системе «Фулхэма» с 2014 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за основную команду «дачников».

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/fabio-carvalho-unveiled-after-completing-liverpool-move
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