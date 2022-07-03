«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Фулхэма» Карвалью

«Ливерпуль» объявил о покупке полузащитника «Фулхэма» Фабиу Карвалью.

19-летний португалец подписал контракт с новым клубом до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt.com, «Ливерпуль» заплатил за футболиста 5,9 миллиона евро.

Игрок будет выступать за мерсисайдцев под 28-м номером.

Карвалью находился в системе «Фулхэма» с 2014 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 38 матчах за основную команду «дачников».