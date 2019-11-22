Джака может сыграть с «Саутгемптоном»

Полузащитник Гранит Джака может вернуться в состав «Арсенала» и сыграть в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», сообщает AP.

— Сейчас ему лучше, он чувствует себя игроком команды и хочет вернуть доверие болельщиков. Постепенно мы сможем помочь ему вернуться и все уладить, — приводит слова главного тренера лондонцев Унаи Эмери Sky Sports.

Мы решим будет ли он играть, но я бы хотел, чтобы это возвращение придало ему уверенности и он чувствовал себя комфортно.

Джака испортил отношения с болельщиками «Арсенала», вступив с ними в перепалку во время матча 10-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (2:2). После этого инцидента швейцарец был лишен капитанской повязки, а также перестал попадать в состав команды.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате Англии, в которых он сделал один результативный пас.

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