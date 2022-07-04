«МЮ» не будет продавать Криштиану Роналду в летнее трансферное окно

«Манчестер Юнайтед» не собирается расставаться с форвардом Криштиану Роналду этим летом. Сам португалец сомневается в желании оставаться в английском клубе.

По данным Sky Sports, клуб не разделяет с Роналду его решение покинуть клуб. Сам футболист обратился к агенту с просьбой подыскать ему новую команду. Сегодня, 4 июля, руководство проведет встречу с игроком и обсудит его будущее.

Сообщалось, что футболист может покинуть «МЮ» из-за того, что он недоволен трансферной кампанией клуба.