«Динамо» Москва и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура чемпионата России

Московские «Динамо» и ЦСКА встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события и результат игры «Динамо» Москва — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В сезоне-2024/25 ЦСКА победил «Динамо» в обоих матчах РПЛ. По итогам чемпионата армейцы заняли третье место, а динамовцы — пятое.

После четырех туров чемпионата России 2025/26 «Динамо» набрало пять очков, ЦСКА — восемь.