17 августа, 17:50

«Динамо» — ЦСКА: началась трансляция матча РПЛ

«Динамо» Москва и ЦСКА сыграют в матче 5-го тура чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Московские «Динамо» и ЦСКА встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало — в 18.00 по московскому времени.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Динамо» — ЦСКА. Онлайн-трансляция матча РПЛ

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Ключевые события и результат игры «Динамо» Москва — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

В сезоне-2024/25 ЦСКА победил «Динамо» в обоих матчах РПЛ. По итогам чемпионата армейцы заняли третье место, а динамовцы — пятое.

После четырех туров чемпионата России 2025/26 «Динамо» набрало пять очков, ЦСКА — восемь.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
