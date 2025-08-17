«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» встретятся в матче первого тура чемпионата Англии в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» в первом туре АПЛ

С ключевыми событиями и результатом игры «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

17 августа, 18:30. Old Trafford (Манчестер)

В России отсутствуют официальные трансляции матчей АПЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и онлайн-платформы «VK Video».

В сезоне-2024/25 команды встречались три раза: в 14-м туре АПЛ «Арсенал» одержал победу со счетом 2:0, в 28-м туре клубы сыграли вничью (1:1), а в 1/32 финала Кубка Англии выиграл «Манчестер Юнайтед» (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти).